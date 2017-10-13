Данилюк назвал спекуляциями разговоры о расторжении сотрудничества с МВФ

Министр финансов Александр Данилюк подтвердил намерения Украины продолжать выполнение программы по расширенного кредитования, несмотря на сложность переговоров о выделении следующего транша.

Об этом он рассказал во время пребывания в Вашингтоне, где принимает участие в собрании МВФ и Всемирного банка, сообщает "Укринформ".

"Мы ценим наше сотрудничество с МВФ и Всемирным банком, а те, кто пытается сейчас исказить это, просто играют против интересов Украины. Не обращайте внимания, это вообще спекуляции", - подчеркнул Данилюк.

По словам министра, Украина не намерен прекращать свое участие в программе МВФ.

"Мы намерены не то чтобы продолжать, а успешно выполнить программу с МВФ для того, чтобы в 2019 году, после ее завершения, иметь сильную и успешную экономику", - подытожил политик.

Как сообщалось, 7 октября Reuters информировал о том, что Украина предложит МВФ новую формулу цены на газ.