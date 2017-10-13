Под посольством Украины в Венгрии - митинг за отделение Закарпатья

В Будапеште под посольством Украины организовали акцию "Самоопределение для Закарпатья", протест против которой выразило МИД Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Акция под Посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за: "самоопределения Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины "выражают протест против" варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев", - написала посол.

По ее словам, в ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и осуществление протестов, во время которых участники свободно выражают свои мысли, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции.

"Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределения для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине".... И для полноты картинки - официальный флаг каталонской автономии", - сообщила Непоп.

Фото с Facebook-страницы Любов Непоп

Как известно, 11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную в Будапеште акцию "Самоопределение для Закарпатья".

Европейская правда