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Посол: Сербия игнорирует данные об участии своих граждан в войне на Донбассе

Суббота, 14 октября 2017, 07:25

Украинская сторона информировала Белград об участии сербских граждан в конфликте на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией боевиков, но реакции сербской стороны на это не получила.

Об этом рассказал посол Украины в Сербии Александр Александрович, пишет Радио Свобода.

"Мы посылали информацию правительству Сербии, но, к сожалению, не получили ответа", - сказал посол.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не понимает замечаний украинского посла.

Вучич заявил, что Украина является дружественной для Сербии страной, и добавил, что сербские суды приняли вердикты в отношении лиц, воевавших за рубежом.

"Не знаю, что еще мы должны сделать. Никто не имеет разрешения государственных органов Сербии участвовать в военных действиях за рубежом, на Донбассе, в Крыму или в любой части конфликта между Россией и Украиной", - сказал Вучич.

Как сообщалось, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что с начала войны на востоке Украины на стороне боевиков ОРЛО воевали более 300 граждан Сербии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СербияДонбасстерроризмрусский мир
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