В Киеве открыли мурал с Павлом II, расписанный антипольскими надписями

На столичном Печерске открыли мурал с образом Папы Римского Иоанна Павла II, на котором накануне вандалы нанесли свастику и надписи антипольской направленности.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", дом с изображением понтифика находится на перекрестке улицы Иоанна Павла II и бульвара Марии Приймаченко.

Неизвестные нанесли на стену дома надписи "уния не пройдет", "польская собачья кровь" и т.п.

Полиция зафиксировала данный факт и установила, что надписи были нанесены в ночь на субботу.

Стену с барельефом восстановили, улицу патрулировали правоохранители.

Как отметил посол Польши в Украине Ян Пекло, открытие мурала имеет символическое значение.

"Москва не хочет, чтобы Украина была частью общего европейского пространства, пространства мира и благополучия. Очень важно, что Папа знал об этом и для этого он приезжал в Украину. Нам необходимо продвигать это пространство к восточной границе Украины", - отметил он.

Инцидент с нанесением антипольских надписей на стену с муралом Пекло считает не последним.

"Это не в первый и не в последний раз, есть люди, недовольные тем, что отношения Польши и Украины очень хорошие", - отметил Пекло.

При этом он не исключил наличие политической составляющей в этом инциденте и банальное хулиганство.

По факту нарушения полиция открыла дело по ч.1 ст.161 УК - "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", сообщили в пресс-службе столичного главка НП.