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СБУ снова пришла с обысками и арестами в компании нардепа Рыбалка

Понедельник, 16 октября 2017, 23:33

17 октября СБУ проводит обыски и аресты в компаниях, которыми управляет семья нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалка.

Об этом на своей странице в Facebook вечером в понедельник сообщил сам нардеп.

"Они уже четвертый год не могут ничего найти, придумали новую фальсификацию. Используют другое уголовное производство и придумали фейк о якобы финансировании терроризма - якобы какая-то продукция поставляется в "ДНР" или "ЛНР", - заявил нардеп.

Рыбалка также обнародовал постановление суда об обысках. По его словам, документ был в государственном реестре, "а потом исчез - не случайно, ведь он показывает детали фальсификации дела и будет доказательством в суде".

Согласно документу, в деле о конвертационном центре в г.Сумы фигурируют производственные мощности ООО "Снэк Экспорт" в Днепропетровской области.

При этом он обвинил в фальсификациях главу управления СБУ в Сумской области Владислава Косинского.

"Косинского, принимавшего активное участие в уничтожении этого же бизнеса еще во времена режима Януковича. Тогда он был доверенным лицом бывшего чиновника СБУ Сергея Ганжи, который подозревается в организации расстрела участников Революции достоинства и подозреваются в госизмене", - заявил Рыбалка.

 
 

Как известно, 12 апреля ГПУ допросила главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергея Рыбалка по делу о возможной неуплате налогов.

23 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп от фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.

В апреле правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам народного депутата Сергея Рыбалка. 

В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбалко подозрение в неуплате налогов.

В октябре 2016 стало известно, что бизнес семьи депутата Сергея Рыбалки, из которого финансируются радикалы, задействует оффшорные юрисдикции, направляя за границу часть выручки своих предприятий. 

Украинская правда

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Темы: СБУналоги
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