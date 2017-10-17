Украину избрали в Совет ООН по правам человека

Украина вошла в состав Совета ООН по правам человека по результатам голосования в понедельник, 16 октября.

Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщает Укринформ, Украина поддержали 177 стран-членов Организации.

"На голосовании в понедельник Украины избран в состав Совета ООН по правам человека на период 2018-2020 годов. Как новоизбранный член СПЧ, Украина использует все механизмы для борьбы против нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма и на Донбассе", - отметил в комментарии агентству представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он подчеркнул, что украинская делегация в РПЛ сфокусируется на вопросах превенции нарушений прав человека и выступать со своими инициативами в этом вопросе в рамках работы Совета.

Главной целью РПЛ является "защита прав и основных свобод человека на справедливой и равной основе, а также эффективная координация и интеграция деятельности, касающейся прав человека в рамках системы ООН".

В общем, в состав Совета входит 47 стран, которые объединяются по региональным группам: Африка – 13 мест, Азия – 13 мест, страны Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест, восточноевропейские страны – 6 мест, а также западноевропейские и другие страны – 7 мест. Украина относится к группе стран Восточной Европы.

Как известно, ранее ООН заявляла, что после аннексии в Крыму почти исчезла образование на украинском языке.