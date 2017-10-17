Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Запорожья расстреляли внедорожник

Вторник, 17 октября 2017, 13:57

В центральной части Запорожья неизвестные 17 октября расстреляли внедорожник SUBARU Forester.

Об этом сообщает местное издание "061" со ссылкой на начальника пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик.

По ее словам, это случилось около 10:00 на улице Нижнеднепровской. Пострадала задняя часть кузова и стекло припаркованного автомобиля, который принадлежит 49-летнему запорожцу.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте нападения на авто работают следователи.

 
фото: 061.ua

Темы: Запорожьечрезвычайное происшествиеавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Запорожье
Ночью россияне трижды ударили ракетами по окрестностям Запорожья – власти
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
Последние новости
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: