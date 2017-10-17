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Навальный сможет баллотироваться после 2028 года – глава ЦИК РФ

Вторник, 17 октября 2017, 14:47

Российский оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты Российской Федерации до 2028 года из-за условного осуждения.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает "Интерфакс".

"У него срок условный, но квалификация его преступления – тяжкое преступление, а люди, которые осуждены по этой статье, не имеют права участвовать в выборах", – сказала она.

"Он (Навальный) сможет, пройдет этот срок десятилетний – где-то в 2028 году, плюс пять месяцев, может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди. Поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!", – заявила глава ЦИК РФ.

Сейчас же, по словам Памфиловой, Навальный не имеет права на участие в выборах.

"Когда ребятам в соцсетях его горе-юристы пытаются вбивать ложную информацию, что есть Конституция, согласно Конституции он имеет право, – это ложь, поскольку Конституционный суд России несколько лет назад давал разъяснения о том, что нет никакого противоречия между законом и Конституцией", – сказала она.

Памфилова заявила, что у Навального были бы шансы участвовать в выборах, если бы он обжаловал приговора, – но он угрожает вывести людей на улицы.

Глава российского Центризбиркома заверила, что ни под чьим давлением не позволит нарушить закон: "Никакое давление, ни уличное, ни административное, меня не свернёт с этого пути, или я положу заявление (об отставке – ред.) на стол".

Как ожидается, очередные выборы президента России будут назначены в декабре и пройдут в марте 2018 года.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcиявиборы
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