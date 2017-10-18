Экс-чиновникам Концерна радиовещания сообщили о подозрении за растрату

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге бывшим руководителям государственного предприятия "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения".



Об этом сообщает в среду, 18 октября САП.



В частности о подозрении сообщили бывшему руководителю КРРТ, экс-начальнику сектора этого же госпредприятия, а также руководителю частного предприятия, задействованного в совершении преступления.



Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ упомянутые должностные лица, действуя в сговоре с руководителем частного предприятия, заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились или частично находились в пользовании "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения ", и оплатили выполнение этих работ.



Во время обысков детективы НАБУ изъяли компьютерную технику, которую, по их мнению, могли использовать в преступных целях. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.