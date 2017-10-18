Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-чиновникам Концерна радиовещания сообщили о подозрении за растрату

Среда, 18 октября 2017, 18:19

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге бывшим руководителям государственного предприятия "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения".

Об этом сообщает в среду, 18 октября САП.

В частности о подозрении сообщили бывшему руководителю КРРТ, экс-начальнику сектора этого же госпредприятия, а также руководителю частного предприятия, задействованного в совершении преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ упомянутые должностные лица, действуя в сговоре с руководителем частного предприятия, заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились или частично находились в пользовании "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения ", и оплатили выполнение этих работ.

Во время обысков детективы НАБУ изъяли компьютерную технику, которую, по их мнению, могли использовать в преступных целях. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: НАБУУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении - 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: