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В Украине прекратили три раза больше случаев торговли людьми - полиция

Четверг, 19 октября 2017, 05:54

За 9 месяцев 2017 полиция обнаружила 263 преступления, связанные с торговлей людьми и прекратили деятельность этих преступников.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"На протяжении 9 месяцев 2017 полиция обнаружила 263 уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Этот показатель почти втрое больше, чем за весь 2016",  говорится в заявлении.

"В ходе досудебного расследования установлено 281 потерпевшую лицо от торговли людьми. Среди них – 156 женщин, 106 мужчин, 9 несовершеннолетних и 10 малолетних детей," – подчеркнули в ведомстве.

В Нацполиции также призвали граждан не прибегать к необдуманным действиям и не воспринимать сомнительные предложения по трудоустройству.

Как известно, в июне Госдеп США заявлял, что на Донбассе женщин похищают для сексуальной эксплуатации.

Темы: Украинаполиция
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