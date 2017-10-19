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Чешские евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной

Четверг, 19 октября 2017, 08:22

Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земану с призывом извиниться перед Украиной за свои высказывания.

Об этом говорится в письме, которое есть в распорядении редакции "Радио Свободы".

В нем также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой агрессии России.

 "Эта агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, поэтому, является риском безопасности для нашей страны и всей Европы", - говорится в письме.

По мнению чешских европарламентариев, позиция Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства.

"Крым является частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия, среди прочего, обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность", - отмечается в письме.

Авторы обращения считают, что Земан не может "свою ошибку" объяснять "личными взглядами".

"Перед Советом Европы Вы не выступали как частное лицо, а как глава государства. Если Вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, Вы должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников ", - отмечают в обращении чешские евродепутаты.

Письмо-обращение к чешскому президенту подписали шесть евродепутатов, среди которых, в частности, Яромир Штетина, Иржи Поспишил, Людек Нидермаер.

Напомним, во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело (fait accompli)".

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента не соответствуют внешней политике чешского правительства.

"Европейская правда"

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Темы: Чехия
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