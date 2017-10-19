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В бюджет на 2018 год заложили мало денег для партий – КИУ

Четверг, 19 октября 2017, 13:05

В проекте госбюджета на 2018 недофинансированы расходы по статье "финансирование уставной деятельности политических партий".

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

"Вместо 1,1 млрд грн., предусмотренных действующим законодательством, партиям выделили только 513 млн. грн. В 2018 году объем госфинансирования политических партий автоматически должен быть увеличен в соответствии с повышением размера минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Указывается, что согласно ст. 17-2 Закона "О политических партиях в Украине" ежегодный объем госфинансирования партий составляет две сотых размера минимальной заработной платы установленного на 1 января года, предшествующего году выделения средств государственного бюджета, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины.

"С 1 января 2017 размер минимальной заработной платы повысился и теперь составляет 3200 грн. Таким образом, должно было состояться рост объема госфинансирования политических партий в 1027342464 грн. (0,02 * 3200 * 16052226). Кроме того, 102734246 грн. должно было выделено в соответствии с гендерной квотой, что составляет 10% от объема госфинансирования", - сообщили в КИУ.

Более о бюджете читайте в статье: Поле для маневров. Каким видит Минфин бюджет 2018

Украинская правда

Темы: партиидекларации
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