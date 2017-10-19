Украина и Венгрия будут вместе имплементировать закон об образовании

Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в ходе совместного брифинга с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в четверг в Киеве.

"Главная идея в том, что мы будем совместно работать, совместно, на основании нашей договоренности, работать над механизмом имплементации этого закона, и мы, конечно, до конца переходного периода должны достичь совместной договоренности", - заявил Климкин.

Напомним, принятие закона "Об образовании" вызвало протесты со стороны Венгрии, Румынии, Болгарии, Польше и Греции.

В частности, правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Также президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что его визит в Украину, который должен был состояться в октябре и который был отложен румынской стороной из-за принятия закона, "состоится после устранения проблем, вызванных указанным нормативным актом".

При этом Украина и Польша подпишут декларацию о гарантиях представителям польского меньшинства получения полного общего среднего образования в польских школах в Украине на родном языке с последовательным увеличением доли предметов, преподаваемых на украинском языке.

Европейская правда