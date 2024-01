Количество погибших после стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 20

Полиция Лас-Вегаса сообщает о 20 погибших после стрельбы на кантри-фестивале.

Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".

"По словам шерифа Лас-Вегаса, во время атаки на концерте 20 человек погибли и более 100 получили травмы", - говорится в сообщении.

BREAKING: Las Vegas sheriff says more than 20 people dead and more than 100 people injured at concert attack.