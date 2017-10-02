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Дело приговоренного к колонии крымчанина Балуха пересмотрят

Понедельник, 2 октября 2017, 15:59
Дело приговоренного к колонии крымчанина Балуха пересмотрят

"Верховный суд Крыма" вернул уголовное дело против украинского активиста Владимира Балуха в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Об этом сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

По ее словам, "суд" согласился с апелляцией защиты в том, что судья, которая вела это дело, не имела права этого делать, так как ранее рассматривала другое дело против Балуха и на этот раз должна была по закону взять самоотвод.

"Поэтому суд признал, что это является существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства и вернул уголовное дело в суд первой инстанции (Раздольненский районный суд - ред.) для рассмотрения в другом составе", - сказала Динзе на видео, которое выложил в Facebook председатель Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

По ее словам, как только дело поступит в суд, защита потребует его возвращения в прокуратуру.

Динзе сообщила, что все трое судей Раздельнянского суда уже рассматривали дело Балуха, поэтому повторно этого делать не могут и должны взять самоотвод, или их отведет сторона защиты.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году  вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

29 августа стало известно, что против политузника Балуха возбудили новое уголовное дело.

Евгений Кизилов, УП

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