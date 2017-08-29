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Против патриота Украины Балуха в Крыму открыли новое дело

Вторник, 29 августа 2017, 14:16

В аннексированном Россией Крыму против политузника Владимира Балуха, приговоренного к 3 годам и 7 месяцам колонии, возбудили новое уголовное дело.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца, а Ткаченко подал в ответ свою жалобу на заключенного.

По заявлению чиновника Следственный комитет РФ 22 августа возбудил уголовное дело против Балуха по ч. 1 ст. 318 УК РФ РФ (применение насилия в отношении представителя власти). 

 

В постановлении следователя Бондаренко сказано, что Владимир Балух 11 августа во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего якобы зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

По информации защиты украинца, начальник ИВС поселка Раздольное сам напал на Владимира: ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в изоляторе.

Адвокат Балуха подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию.

Защита опасалась, что новые правонарушения останутся безнаказанными, так как 24 апреля Балух заявлял о дискриминации по этническому признаку со стороны того же Ткаченко, – и полиция Раздольного проигнорировала это.

Как известно, в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году Владимир Балух вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

4 августа 2017 года Раздольненский райсуд приговорил его к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Балух свою вину не признал. Защита украинца заявила, что дело против украинца сфабриковано и его приговор будет обжалован.

Крымская правозащитная группа требовала, чтобы всех причастных к делу Балуха включили в санкционные списки.

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Темы: Крымполитзаключенные
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