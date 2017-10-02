Минобороны РФ хочет призвать в армию более 2 тысяч крымчан
На военную службу в российскую армию призовут более 2 тысяч жителей оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
"В Севастополе и Крыму на военную службу призовут более 2 тыс. граждан, которые будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота", - говорится в сообщении.
По графику первые отправки новобранцев запланированы на середину октября.
Как сообщалось, с 1 октября оккупационные власти начали осеннюю призывную кампанию в Севастополе.
Крымская правозащитная группа подчеркивает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.
Группа просит жителей Крыма присылать на ее электронную почту материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы). Правозащитники говорят, что это поможет "в работе по прекращению призыва на территории полуострова".
Украинская правда