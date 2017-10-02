Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ хочет призвать в армию более 2 тысяч крымчан

Понедельник, 2 октября 2017, 16:42

На военную службу в российскую армию призовут более 2 тысяч жителей оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

"В Севастополе и Крыму на военную службу призовут более 2 тыс. граждан, которые будут выполнять воинский долг на кораблях и в подразделениях береговых войск Черноморского флота", - говорится в сообщении.

По графику первые отправки новобранцев запланированы на середину октября.

Как сообщалось, с 1 октября оккупационные власти начали осеннюю призывную кампанию в Севастополе.

Крымская правозащитная группа подчеркивает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Группа просит жителей Крыма присылать на ее электронную почту материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы). Правозащитники говорят, что это поможет "в работе по прекращению призыва на территории полуострова".

Украинская правда

Темы: КрымармияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: