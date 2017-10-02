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Избиение евромайдановцев: экс-чиновника МВД отпустили под домашний арест

Понедельник, 2 октября 2017, 16:48

Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого в препятствовании акциям Евромайдана начальника охраны Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", бывшего милиционера Сергея Поготова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Данное решение суд принял на заседании 2 октября, передают "Українські новини".

Срок действия меры пресечения – 2 месяца.

Как известно, прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей для Сергея Поготова, Игоря Бабича и для Анатолия Серединского, которые во время событий на Майдане работали на руководящих должностях в правоохранительных органах. Их подозревают в координации действий спецподразделений.

В 2013-2014 годах Сергей Поготов занимал должность первого заместителя Департамента общественной безопасности МВД.

Следствие считает, что во время Евромайдана Поготов писал рапорты на получение российских гранат, которые потом правоохранители применяли против митингующих.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 2 октября назвал надуманными обвинения трех чиновников МВД в преступлениях на Евромайдане.

По мнению министра, следствие по делам о событиях во время Революции достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евромайдансуд
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