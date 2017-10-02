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Геращенко: У Авакова и Порошенко конфликт с первого дня

Понедельник, 2 октября 2017, 23:53

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.

Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером.

На вопрос, существует, ли конфликт Геращенко ответил: "Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко".

По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - заявил нардеп и экс-советник министра.

"На сегодня есть некий баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (…) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.

Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.

В то же время глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов назвал неправдой мнение о том, что Порошенко хочет узурпировать власть.

Он также не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД.

Раньше "Украинская правда" писала, в чем причина конфликта между Порошенко и Аваковым, что его усиливает, и могут ли главу МВД отправить в отставку – об этом читайте в материале "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

Украинская правда

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Темы: АваковПорошенкоГеращенко
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