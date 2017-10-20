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Европарламент предложил новую систему распределения беженцев

Пятница, 20 октября 2017, 07:14

Количество мигрантов, которые должна будет принять та или иная страна Евросоюза, будет напрямую зависеть от численности собственного населения и экономических показателей государства.

Об этом пишет DW.com.

Комитет по внутренним делам Европарламента в четверг, 19 октября, 43 голосами против 16 проголосовал за автоматическую систему распределения беженцев, основанную на совокупности определенных фиксированных критериев.

Теперь количество мигрантов, которые должна будет принять та или иная страна Евросоюза, будет напрямую зависеть от численности собственного населения и экономических показателей государства.

Таким образом Европарламент выступил за отказ от действующего сейчас Дублинского соглашения.

Согласно ему вопрос о предоставлении убежища должен рассматриваться иммиграционными службами того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые ступил на землю ЕС.

Современный миграционный кризис показал недееспособность этого регламента, поскольку такие страны как Италия и Греция, на которые пришелся основной поток беженцев, не смогли с ним справиться, позволяя мигрантам без соответствующих документов попадать в другие страны.   

Предложения, выработанные комитетом по внутренним делам, должны быть еще поддержаны сессией Европарламента, после этого они будут переданы на рассмотрение Совета министров ЕС.

При этом из-за позиции таких стран как Венгрия и Чехия, выступающих против автоматического распределения беженцев, в руководящих органах Евросоюза  до сих пор не могут выработать единую позицию по разрешению миграционного кризиса.

Темы: миграциябеженцыЕС
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