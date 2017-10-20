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Суд подтвердил безосновательную переплату "Укрзализныци" за топливо

Пятница, 20 октября 2017, 18:14

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о недействительности сделки поставки ООО "Вог Аэро Джет" дизельного топлива для ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает НАБУ.

По мнению НАБУ, "Укрзализныця" по этому соглашению переплатила 92 млн грн.

"Указанная операция ... исследуется с сентября 2016 года на уголовном производстве по факту растраты имущества в особо крупных размерах лицами филиала "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

В НАБУ объяснили, что решение суда является основанием для возвращения "Укрзализныце" переплаченных средств.

Как установило следствие, в марте 2016 года "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с Филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной.

Впоследствии должностные лица "Укрзализныци" и представители фирмы трижды заключали дополнительные соглашения к данному договору поставки.

Этими дополнительными соглашениями должностные лица "Укрзализныци" несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги, пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

При этом НАБУ отметило, что в период между второй и третьей дополнительным соглашением рыночные цены на топливо не росли. Следовательно, заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и общества и требованиям законодательства, ведь цена топлива не только потеряла свою выгодность, но и превысила рыночный уровень.

"Примечательно, что три четверти топлива" Укрзализныци" была поставлена ​​именно по ценам, повышенным на основании третьего дополнительного соглашения", - объясняют в НАБУ.

27 июля 2017 Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу НАБУ об удовлетворении иска и признании недействительным дополнительного соглашения.

Украинская правда

Темы: Укрзализныцясуд
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