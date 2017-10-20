Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубий подписал закон о гастролях российских артистов

Пятница, 20 октября 2017, 19:05

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О гастрольных мероприятиях в Украине", согласно которому российских артистов можно приглашать в Украину только после разрешения Службы безопасности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что Парубий подписал закон сегодня, 20 октября.

Кроме него, спикер ВР также подписал еще два принятых закона - "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" и "Электронные доверительные услуги".

Как сообщалось, 11 июля в Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Им, в частности, предлагается обязать организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен ли этому артисту въезд в Украину.

Темы: ПарубийРосcияСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: