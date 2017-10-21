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В Латвии откроют центр реабилитации воинов АТО

Суббота, 21 октября 2017, 00:47

Общественный фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсировал создание центра социально-психологической реабилитации воинов АТО.

Об этом сообщил руководитель фонда Сергей Алексеев, передает Укринформ.

По его словам, центр планируют открыть в 2018 году.

"Открывается проект постоянно действующего социально-психологического центра реабилитации украинских воинов АТО ФENIKSS. У нас появилась площадка в несколько гектаров и двухэтажный гостевой дом. Конечно, тут еще нужны реконструкция, устройство с учетом новых потребностей. Мы продолжаем искать партнеров и доноров, поскольку наш проект – волонтерский. Надеемся, что сможем открыть центр в мае 2018 года", – рассказал Алексеев.

На первом этапе запуска центра ФENIKSS собираются приглашать на реабилитацию 25-30 украинских воинов, на втором  – 40-45 человек.

Центр будет действовать в координации с посольством Украины в Риге.

Как известно, ранее Латвия отправила на Донбасс 23 тонны гуманитарной помощи.

Темы: УкраинаЛатвияАТО
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