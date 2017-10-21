Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В КГГА сообщили, как изменят движение в центре на новогодние праздники

Суббота, 21 октября 2017, 10:11

Новогодне-рождественские праздники в столице продлятся с 19 декабря 2017 до 14 января 2018 года в рамках культурно-художественного проекта "НеоГод на Софии".

Соответствующее распоряжение подписано КГГА, сообщили в мэрии.

"Киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа на трех локациях - Софийской и Михайловской площадях, а также Владимирском проезде", - говорится в сообщении.

На период подготовки и проведения мероприятия с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 будет действовать ограничение движения транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме: вдоль Владимирского проезда (от №23 по ул. Софийской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда).

Также с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади), и движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софиевской к Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда):

19 декабря 2017 с 16:00 до 21:00;
31 декабря 2017 с 20:00 до 3:00 1 января 2018;
1 января 2018 с 14:00 до 21:00;
7 января 2018 с 12:00 до 15:00.

В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения, о чем в КГГА сообщат дополнительно.

Украинская правда

Темы: Киевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Киев
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: