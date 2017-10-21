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"Банкир Кремля" Пугачев заявил, что власти РФ покушались на его жизнь

Суббота, 21 октября 2017, 20:27

Российский банкир Сергей Пугачев, которого называют "банкиром Кремля" обвинил власти России в покушении на его жизнь.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дождь", передает "Newtimes.ru".

Отвечая на вопрос корреспондента о серьезных мерах предосторожности, Пугачев сказал, что на него несколько раз совершались покушения и не только в России.

"В Лондоне был инцидент, сейчас ведется расследование этого инцидента - это собственно было покушение на убийство очевидно, потому что предположительно взрывные устройства обнаружили представители антитеррористического подразделения и обнаружили они под всеми моими автомобилями", - сказал он.

На вопрос о том, кого он считает заказчиком, Пугачев ответил, что он подал иск к России в Постоянную палату третейского суда в Гааге на $12 млрд.

"Собственно, Россия для того, чтобы предотвратить это, использует самые грязные методы", - добавил он.

Как известно, Сергей Пугачев - бывший глава "Межпромбанка" и много лет был другом президента РФ Владимира Путина. Сейчас он живет во Франции, а также имеет французское гражданство.

В России Пугачева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он утверждает, что неприятности с законом у него возникли после потери расположения Путина.

Темы: Росcия
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