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Саакашвили заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин

Суббота, 21 октября 2017, 22:38

Лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине похищают связанных с ним грузин.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили", - написал Саакашвили.

Ранее лидер РНС заявил, что в Киеве вооруженные мужчины задержали бывшего начальника его охраны.

"На улице 8 вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой", - написал он.

Правоохранители пока не комментировали эту информацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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