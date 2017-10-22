В Донецкой области обнаружен очередное хранилище с боеприпасами

Военной службой правопорядка в Донецкой области обнаружено хранилище с боеприпасами.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Тайник с оружием обустроили в с. Лесное.

"Вчера, 20 октября, в населенном пункте Лесное Донецкой области, оперативной группой отделения ВСП военной комендатуры г. Мариуполь, при участии отдела специального назначения Южного ТУ ВСП и Службы безопасности Украины был выявлен схрон с боеприпасами. В укромном месте было обнаружено большое количество патронов калибра 5.45мм и 7.62 мм, дымовые мины и шашки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце августа тайник с взрывчаткой и боеприпасами сотрудники Службы безопасности нашли в поселке Гранитное Донецкой области.