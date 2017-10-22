Под Киевом нашли тело бойца АТО из батальона "Киевская Русь"

В Броварах обнаружили тело участника боевых действий, бойца 11-го батальона "Киевская Русь" Руслана Яцюка.

Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".

Согласно сообщению, труп с множественными ножевыми ранениями был найден возле центрального входа на трикотажную фабрику, недалеко от бара "911" рано утром 21 октября.



Как заявил начальник Броварской милиции Олег Янчинский, мужчине нанесли 9 ножевых ранений, одно из которых – в область сердца.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК - "умышленное убийство", проводятся следственные действия.

Фото - "Трибуна Бровары"

Со слов продавщицы магазина, расположенного в одном помещении с баром "911", конфликт между мужчинами начался в 3 часа ночи, перепалка переросла в драку.