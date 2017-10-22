Под Киевом нашли тело бойца АТО из батальона "Киевская Русь"
В Броварах обнаружили тело участника боевых действий, бойца 11-го батальона "Киевская Русь" Руслана Яцюка.
Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".
Согласно сообщению, труп с множественными ножевыми ранениями был найден возле центрального входа на трикотажную фабрику, недалеко от бара "911" рано утром 21 октября.
Как заявил начальник Броварской милиции Олег Янчинский, мужчине нанесли 9 ножевых ранений, одно из которых – в область сердца.
По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК - "умышленное убийство", проводятся следственные действия.
Со слов продавщицы магазина, расположенного в одном помещении с баром "911", конфликт между мужчинами начался в 3 часа ночи, перепалка переросла в драку.
Яцюка призвали на службу в мае 2014, он был командиром отделения и взвода связи, защищал Дебальцево, Чигару, в феврале 2015 года - Донецкий аэропорт. В феврале-мая 2015 года года исполнял обязанности начальника связи батальона.
После возвращения из зоны АТО Яцюк оформил вторую группу инвалидности из-за контузии. Также он был председателем общественной организации "Родной край".