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Полиция: Из-за потасовки под ВР у полицейского черепно-мозговая травма

Воскресенье, 22 октября 2017, 21:22
Полиция: Из-за потасовки под ВР у полицейского черепно-мозговая травма

В результате столкновения между правоохранителями и участниками акции под Верховной Радой один полицейский получил травмы.

Об этом вечером 22 октября сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 18:30.

"Со стороны ул.Шелковичной неизвестный попытался пронести палатку на территорию городка митингующих и спровоцировал конфликт с правоохранительными органами", - заявили в полиции.

Возникла потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму.

"По предварительной информации, мужчина ударил милиционера по голове, отчего тот потерял сознание и упал на землю. Пострадавшему оказывают помощь врачи "скорой", а правонарушитель задержан для установления всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

 
 
все фото - пресс-служба управления нацполиции  в г.Киеве

Проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Украинская правда

Темы: КиевмитингиВерховная Радаполиция
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