Раненые бойцы АТО приняли участие в марафоне Морской пехоты США

Десять украинских воинов, которые получили ранения в зоне АТО и сейчас проходят реабилитацию, пробежали в Вашингтонском марафоне в воскресенье, 22 октября.

Об этом сообщает Голос Америки.

Украинская команда выступала на марафоне во второй раз: шесть участников бежали 10 км, четыре – 42 км.

"Мы хотим посвятить этот марафон людям, которые не вернулись с АТО, а также тем, кто сейчас в госпиталях, чтобы для них это было как стимул подняться", – говорит уполномоченный президента по вопросам реабилитации раненых участников АТО Вадим Свириденко.

"Это внутренняя мотивация, которая придает тебе сил, ты знаешь, что твои возможности не ограничиваются ни в чем – ты можешь это делать, и ты это делаешь", – добавляет Юрий Дмитренко.

Как известно, на "Играх непокоренных" – соревнованиях среди военных и ветеранов – украинская сборная завоевала 14 медалей.