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Нардепы поставили печальный рекорд посещаемости Рады – КИУ

Понедельник, 23 октября 2017, 12:47

В октябре народные депутаты рекордно мало посещали заседания Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины.

Так, в октябре на заседаниях парламента в среднем было зарегистрировано 318 народных депутатов из 422, что является худшим показателем за 2017 год.

До этого худший результат посещаемости был зафиксирован в феврале, когда зал парламента в среднем посещали 326 нардепов.

В целом только 33% нардепов пришли на все заседания Совета в октябре. В то же время 6 депутатов не посетили ни одного заседания, 58 - пропустили более половины заседаний.

По данным КИУ, не посетили ни одного заседания ВР в октябре члены фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин и Вадим Рабинович, внефракционные Дмитрий Ярош и Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), а также нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев.

"Эти народные депутаты не посетили ни одного заседания ВР как по данным письменной, так и электронной регистрации. Евгений Бакулин и Дмитрий Ярош также не посетили ни одного заседания ВР в сентябре", - рассказывают в комитете.

Среди фракций и групп худшие показатели посещаемости у "Видродження", лучшие - у Блока Петра Порошенко.

В среднем в октябре в зале было зарегистрировано 83% депутатов фракции БПП, 79% - "Народного фронта" и Радикальной партии Олега Ляшко, 75% - "Самопомочи", 74% - внефракционных, 73% - "Батькивщины", 62% - "Оппоблока", 61% - "Воли народа", 58% - "Видродження" (по данным письменной регистрации).

Всего в октябре состоялось 11 пленарных заседаний парламента.

Как сообщалось, за 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов высчитали 3,5 миллиона гривен за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
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