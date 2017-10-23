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Обыски у Труханова связаны с двумя делами – НАБУ

Понедельник, 23 октября 2017, 13:06

Обыски дома и в рабочем кабинете городского главы Одессы Геннадия Труханова связаны с двумя производствами – о присвоении средств и о приватизации аэропорта.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в ответ на запросы.

"23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводят следственные действия (обыски) в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последним частных субъектов хозяйствования, как резидентов Украины, так и оффшорных юрисдикций", – говорится в сообщении.

"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшее перечисление незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний", – уточняет НАБУ.

"Второе производства касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из ее владения, чем последней нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн", – добавляет ведомство.

НАБУ сообщает: "Обыски проводятся по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства".

"Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к указанным уголовным преступлениям, следственные действия (обыски) проводятся по месту его работы и проживания", – уточняет бюро.

Украинская правда

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Темы: Одессаобыскиместная власть
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