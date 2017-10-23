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Украинцы больше доверяют волонтерам и военным, а не чиновникам – опрос

Понедельник, 23 октября 2017, 15:36

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан Украины имеют волонтерские организации – им доверяют 66,7% опрошенных украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова, обнародованного 23 октября.

Далее идет Церковь, которой выразили доверие 64,4% респондентов.

Вооруженные Силы Украины пользуются поддержкой 57,3% опрошенных украинцев, добровольческие батальоны – 53,9%, Национальная гвардия Украины – 52,6%, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 50,5%, общественные организации – 48,0%, Государственная пограничная служба – 46,4%, украинские СМИ – 48,3%.

В центре Разумкова отмечают, что число респондентов, которые доверяют этим институтам, на статистически значимом уровне превышает число тех, кто им не доверяет.

В то же время президенту Украины доверяют 24,8% опрошенных, не доверяют – 68,2%, правительству – соответственно 19,8% и 73,1%, Национальному банку –15,3% и 75,2% соответственно, Верховной Раде – 13,8% и 80,7%. Доверие к государственному аппарату (чиновникам) выразили 11,2% опрошенных, не доверяют - 80,7%.

Действия президента Украины полностью поддерживают 6,7% опрошенных, поддерживают отдельные действия – 35,2%, не поддерживают – 50,4%.

Действия Кабинета министров – соответственно 3,2%, 33,8%, 54,0%, действия премьер-министра –6,0%, 33,8% и 50,8% соответственно.

Поддержку действиям Верховной Рады выразили 2,9% респондентов, поддерживают отдельные действия 27,9% опрошенных, не поддерживают - 61,6%.

Действия председателя парламента – соответственно 3,8%, 25,5%, 59,1%, действия Национального банка Украины – 3,2%, 17,1%, 63,5%.

Отмечается, что в процессе исследования с 6 по 11 октября 2017 было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально- демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Темы: социологияармия
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