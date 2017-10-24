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Российский военный застрелил сослуживца и покончил с собой

Вторник, 24 октября 2017, 02:54

Российский военный случайно застрелил сослуживца на полигоне в Армении, после чего покончил с собой. А в Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев.

Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет DW.com.

"23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

"Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца", военный покончил с собой.

В тот же день стало известно, что сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне. Нападавший был убит, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Преступник - старший лейтенант - устроил стрельбу из-за того, что его решили уволить с военной службы за нарушения, сообщает "Коммерсант"со ссылкой на источники.

По информации издания, он решил выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее ходатайство. Собеседник газеты рассказал, что гвардеец выпил и затем отправился к обидчику с пистолетом-пулеметом.

Командир взвода преградил лейтенанту путь и попытался убедить его одуматься - он был расстрелян первым, после этого преступник убил еще трех сослуживцев, пишет "Коммерсант".

Ежегодно в армии России, по данным правозащитников, погибают около трех тысяч военнослужащих. Речь идет о "небоевых" потерях.

Темы: Росcия
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