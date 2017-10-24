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ООН выделит 340 млн евро на помощь мусульманам-рохинджа

Вторник, 24 октября 2017, 04:35

ООН решила выделить 340 миллионов евро в помощь мусульманам-рохинджа, бежавшим из Мьянмы в Бангладеш.

Такое решение было принято на конференции стран-доноров в Женеве, пишет DW.com.

Эта сумма, как утверждают в ООН, может увеличиться. Кроме того, в следующем году пройдет еще одна конференция доноров, если этих денег будет недостаточно.

По последним данным, в период с конца августа из Мьянмы в соседний Бангладеш бежало 582 тысячи мусульман-рохинджа. Более половины беженцев - дети.

В ООН ожидают, что исход мусульман из Мьянмы продолжится, и число беженцев в скором времени превысит один миллион человек. Об этом на конференции сообщил генеральный директор Международной организации по миграции (IOM) Уильям Лэйси Свинг.

Правительство Мьянмы уже многие месяцы проводит силовую операцию против рохинджа, которых в стране называют "бенгальскими террористами".

В Мьянме проживает более одного миллиона мусульман-рохинджа. На протяжении многих десятилетий они подвергаются дискриминации в стране, где большинство населения составляют буддисты.

Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны.

Темы: ООНбеженцы
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