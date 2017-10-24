Компартия Китая приравняла президента к Мао Цзэдуну

Правящая Коммунистическая партия Китая закрепила в своем уставе политическое мнение президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном.



Во вторник партия единогласно приняла поправку, которая включает "Мнение Си Цзиньпина по поводу социализма с китайскими характеристиками для новой эры" как один из ее основоположных принципов.



В среду она объявит свой новый Постоянный комитет, вершину власти в стране (нынешний комитет состоит из 7 человек), передает Reuters.



Поскольку Си Цзиньпин смог "короновать" свое имя в партийной конституции, он стал на уровень предыдущих лидеров: в документ входили мнение Мао Цзэдуна и теория Дэн Сяопина.

Идеология ни одного другого лидера Китая после Мао не вошла в документ во время его пребывания на должности. Имя Сяопина было добавлено после его смерти в 1997 году.