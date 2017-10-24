Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На вокзале в Киеве взрывчатки не нашли

Вторник, 24 октября 2017, 09:44

Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Сейчас уже вокзал работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По данным полиции Киева, на месте работала взрывотехническая служба и кинологи. Из здания эвакуировали 1400 пассажиров и 40 работников вокзала.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Злоумышленнику за ложное сообщение о заминировании грозит до 7 лет лишения свободы.

Как известно, в 7:10 неизвестный заявил о минировании вокзала, в связи с чем провели эвакуацию пассажиров и персонал вокзала.

Темы: железная дорогаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
железная дорога
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: