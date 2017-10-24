"Укроборонпром" слил 100 миллионов "прокладке" менеджера Порошенко – СМИ

Государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что участники схемы связаны с президентским менеджментом, а расследования по этим делам прячут в прокуратуре.

В 2014-2015 годах Минобороны заказало Киевскому бронетанковому заводу ремонт и техобслуживание спецмашин.

Завод якобы приобрел запчасти для ремонта на 5,3 миллиона гривен у фирмы-посредника, а та якобы их закупила у двух других посредников "Интер Сталь ЛТД" и "Оптимумспецдеталь". Последняя заказала запчасти у фирмы "Промомаркетгруп", которая в итоге оказалась фиктивной.

Инфографика "Наших грошей з Денисом Бігусом"

В декабре 2015 года Военная прокуратура Киевского гарнизона начала расследовать историю этой закупки – руководство бронетанкового завода подозревали в хищении государственных средств.

Но единственный приговор в этой истории – штраф за фиктивное предпринимательство – получила формальная владелица "Промомаркетгруп" Елена Сирик.

Неработающая женщина из маленького села в Киевской области признала, что компанию зарегистрировала за деньги и никаких договоров на поставку запчастей не подписывала.

А присвоение бюджетных средств на бронетанковом заводе следователи так и не расследовали.

В 2017 году историю этой закупки взялась расследовать Главная военная прокуратура.

Следователи выяснили, что кроме фиктивной "Промомаркетгруп", "Оптимумспецдеталь" оформляла закупку в "Наполи групп" и "Мидленд Инвест", а также нашли и допросили владельца "Оптимумспецдетали" Владимира Волохача.

На допросе Волохач признал, что фирму зарегистрировали для завладения государственными средствами.

Следствие установило, что компании из этой группы "поставляли" детали и на другие предприятия "Укроборонпрома", и добилось в суде разрешения на изъятие у концерна документов по закупкам.

Однако решение с разрешением на обыск Укроборонпрома изъяли из судебного реестра. После этого никаких следов дальнейшего расследования в реестре нет, равно как и приговоров участникам схемы.

Кроме прокурорских дел, фирмы-участники описанной схемы также фигурируют в многочисленных расследованиях налоговиков относительно конвертационных центров.

Следователи пришли к выводу, что фирмы фиктивные, но приговоры по этим делам отсутствуют.

Пока шли расследования, "Оптимумспецдеталь", несмотря на то что ее номинальный владелец уже подтвердил фиктивность компании – получила еще 93 миллиона гривен из оборонных предприятий. В 2015-2017 годах Киевский бронетанковый завод перечислил фирме 12 миллионов гривен, Житомирский – 49 миллионов и Харьковский – 32 миллиона гривен.

Кроме того, услугами "Оптимумспецдетали" пользовался частный Завод "Кузница на Рыбальском", конечными бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и его соратник, партнер и друг – народный депутат от БПП Игорь Кононенко.

"Кузня на Рыбальском" перечислила на "прокладку" более 7 миллионов гривен.

"Наші гроші з Денисом Бігусом" предполагают, что прокуратура так и не довела свои расследование до конца, потому что участники описанной схемы связаны с бывшим и нынешним руководством "Укроборонпрома" и главой государства.

Отмечается, что директор "Оптимумспецдетали" Владимир Волохач является экс-сотрудником приближенной к руководству оборонных заводов компании из "группы прокладок" – "Интер Сталь".

Инфографика "Наших грошей з Денисом Бігусом"

"Интер Стали" Андрея Рогозы Киевский бронетанковый без заключения контрактов перечислил 12 миллионов гривен 3 года назад, а жена директора КБТЗ Вадима Шкавро дружит с женой Рогозы.

Кроме того, Рогоза связан с представителем завода Порошенко Виталием Жуковым.

В "Укроборонпром" 23-летний Виталий Жуков попал в 2012 году. Сразу на должность помощника гендиректора концерна. Тогда же вошел в Наблюдательный совет большого военного завода "Меридиан".

В конце 2014 года Жуков был партнером Рогозы в торговой компании "Белторг Украина ЛТД".

О тесных связях Рогозы и Жукова свидетельствует и общее уголовное производство. В феврале этого года Рогозе сообщили подозрении в мошенничестве, но обыски в поисках денег, телефонов и документов по этому делу следователи проводили дома у Жукова.

Жуков продолжает заниматься оборонными делами – сейчас представляет порошенковский завод "Кузница на Рыбальском".

"Нашим грошам" удалось зафиксировать встречу Жукова с руководителем оборонпромовского предприятия в Харькове Алексеем Бабичем. Бабич ранее руководил "Житомирским бронетанковым заводом" и перечислил "Оптимумспецдетали" 49 миллионов гривен.

Инфографика "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Алексей Бабич до перехода в оборонную сферу занимался продажей труб. Он – брат заместителя руководителя аппарата Укроборонпрома Андрея Бабича. Последний, врач по образованию, ранее имел автомобильный бизнес в Херсоне, а в концерн пришел вместе с нынешним гендиректором Романом Романовым.

Романов также родом из Херсона, руководил предвыборной кампанией Петра Порошенко и был дилером порошенковского "Богдана" в Херсонской области.

Романов и Бабичи, вместе с давним партнером Президента Олегом Гладкоским, входят в новую команду руководителей оборонной отрасли. Все они получили свои должности после прихода к власти Петра Порошенко.