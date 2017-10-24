Луценко: Митинг под Радой финансируют из-за рубежа

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает доказать, что активистов под Верховной Радой финансируют из-за границы.



Об этом он заявил на совете регионального развития во вторник в Киеве.



"В стране есть основания для мирного протеста граждан. Власти допустили ошибки, людям живется сложно", - отметил он.



"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группа людей. 150-200 человек требуют исключительно то, что они хотят, при поддержке финансирования из-за рубежа. В свое время я это докажу", - добавил Луценко.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", 24 октября участники акции протеста у здания Верховной Рады по-прежнему остаются на своих позициях, за общественным порядком у здания парламента следят до 100 правоохранителей.



По территории палаточного городка на проезжей части улицы Грушевского ходит около 20 участников акции, преимущественно, мужчины в форме с символикой батальона "Донбасс".

Некоторая часть участников акции находится в палатках, установленных на улице Грушевского.



Роман Кравец, УП