Конгресс США начал расследование "урановой сделки" с Россией

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование "урановой сделки" с Россией, заключенной во времена президентства Барака Обамы.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы собрались сегодня, чтобы объявить о начале расследования о причастности России к урановой сделке, заключенной несколько лет назад. Это начало процесса",– заявил председатель комитета Дэвид Нуньес в ходе специальной пресс-конференции.

Американское издание Politico пишет, что расследование по "урановой сделки" с РФ является попыткой республиканцев отвести внимание от скандала о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Как известно, в 2010 году администрация Барака Обамы приняла урановую сделку с Россией, которая дала российской госкорпорации "Росатом" контроль над 20% поставок американского урана.