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В Греции зажгли олимпийский огонь

Среда, 25 октября 2017, 02:40
В Греции зажгли олимпийский огонь

В Греции стартовала эстафета олимпийского огня.

Главный символ самых престижных спортивных соревнований мира зажгли возле храма Геры в Олимпии, сообщает МОК.

"Наша мечта  принимать Зимние Олимпийские игры  стала реальностью. Южная Корея  это лишь вторая страна Азии, которая имеет такую ​​честь",  заявил на церемонии президент Зимней Олимпиады-2018 Ли Хи-Біом.

"Олимпийские игры  универсальны. Они всегда вне всех разногласиях, которые нас разделяют. В нашем хрупком мире, который буквально раскалывается на части, Олимпийские игры имеют силу объединить человечество. Когда изоляция и недоверие только растет  Олимпиада строит мосты и дружбу. Во время Зимних игр в Пхенчхане мы покажем всему миру, что ценности человечности сильнее, чем все то, что стремится разделить нас ",  подчеркнул президент МОК Томас Бах.

По территории Южной Кореи огонь пронесут 7,5 тісяч спортсменов. 9 февраля 2018 года пламя завершит свой путь в Пхенчхане  на торжественной церемонии открытия Зимней Олимпиады-2018. В течение двух с половиной недель спортсмены из десятков стран мира будут соревноваться за первенство в 15 дисциплинах.

Темы: ОлимпиадаГреция
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