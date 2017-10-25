В Греции зажгли олимпийский огонь

В Греции стартовала эстафета олимпийского огня.

Главный символ самых престижных спортивных соревнований мира зажгли возле храма Геры в Олимпии, сообщает МОК.

"Наша мечта – принимать Зимние Олимпийские игры – стала реальностью. Южная Корея – это лишь вторая страна Азии, которая имеет такую ​​честь", – заявил на церемонии президент Зимней Олимпиады-2018 Ли Хи-Біом.

"Олимпийские игры – универсальны. Они всегда вне всех разногласиях, которые нас разделяют. В нашем хрупком мире, который буквально раскалывается на части, Олимпийские игры имеют силу объединить человечество. Когда изоляция и недоверие только растет – Олимпиада строит мосты и дружбу. Во время Зимних игр в Пхенчхане мы покажем всему миру, что ценности человечности сильнее, чем все то, что стремится разделить нас ", – подчеркнул президент МОК Томас Бах.

По территории Южной Кореи огонь пронесут 7,5 тісяч спортсменов. 9 февраля 2018 года пламя завершит свой путь в Пхенчхане – на торжественной церемонии открытия Зимней Олимпиады-2018. В течение двух с половиной недель спортсмены из десятков стран мира будут соревноваться за первенство в 15 дисциплинах.