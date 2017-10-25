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Саудовская Аравия построит инновационный город за $500 миллиардов

Среда, 25 октября 2017, 03:54

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о планах построить инновационный город на побережье Красного моря стоимостью 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Bloomberg, проект называется NEOM. Он будет функционировать независимо от существующей государственной структуры.

Под строительство города выделено около 25 900 кв. км территории, которая простирается в Иорданию и Египет.

Проект будут финансировать правительство Саудовской Аравии, инвестфонд королевства Public Investment Fund и местные и международные частные инвесторы.

Амбициозный план включает также мост, который должен соединить берега Красного моря, объединить будущий город с Египтом и остальной Африкой.
Управлять строительством будет бывший глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

NEOM может стать первой в мире независимой специальной зоной.

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Темы: Саудовская Аравиятехнологии
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