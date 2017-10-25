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Группа по возвращению коррупционных активов не собиралась 2 года

Среда, 25 октября 2017, 14:16

Межведомственная рабочая группа при президенте по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными лицами, не встречалась в 2016-2017 годах.

Такую информацию предоставили на запрос проекта "Марлин" в Генеральной прокуратуре, которая ответственна за координацию данной группы.

"Заседания (собрания) не проводились, а потому протоколы не составлялись", – пояснили в ГПУ.

В Генпрокуратуре не смогли назвать сумму средств, выделенную на упомянутую группу.

 

В марте 2015 года президент Петр Порошенко создал Межведомственную рабочую группу по координации возвращения средств экс-чиновников.

В состав группы вошли высокопоставленные лица АПУ, МВД, СБУ, МИД и других органов власти. Главой группы назначили тогдашнего заместителя генпрокурора Виталия Касько, но в сентябре 2015 года он заявил, что не давал согласия на такое назначение.

Межведомственная группа должна была разработать механизмы эффективного взаимодействия правоохранительных органов и центральных органов исполнительной власти по вопросам возвращения в Украину указанных средств.

Также ей поручалось проанализировать законодательство в сфере регулирования рынков финансовых услуг, внешнеэкономической деятельности, противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем, вычислить нормы, тормозящие возвращение в Украину средств, и подготовить предложения по совершенствованию законодательства.

Темы: деньгиГенпрокуратура
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