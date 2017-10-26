Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один боец был ранен вблизи Авдеевки – штаб АТО

Четверг, 26 октября 2017, 12:56

В течение последних суток ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжала обостряться.

Об этом на традиционном брифинге 26 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, на отдельных участках фронта враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

В частности, противник вел огонь из 120-мм минометов и реактивных систем залпового огня "Град".Всего за прошлые сутки по всей линии соприкосновения противник провел 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, из которых 12 были прицельными.

Девять раз украинские военнослужащие открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"В результате боевых действий погибших среди военнослужащих ВСУ нет. Один боец ​​получил ранения неподалеку Авдеевки. Его оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь", – сообщил полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: