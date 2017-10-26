Государство может взыскать 100 млн залога Насирова в бюджет - "Схемы"

Государство может взыскать 100 млн гривен залога отстраненного главы ГФС Романа Насирова в бюджет, потому что он нарушил условия меры пресечения.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" в новом расследовании.

Отмечается, что ранее, 8 июня Соломенский районный суд Киева отклонил подобное ходатайство, поскольку судья не обратила внимания на доказательства детективов, что у Насирова может быть британский паспорт.

Она поверила защите Насирова в том, что Миграционная служба аннулировала его второй украинский загранпаспорт.

Однако, по утверждениям журналистов, с тех пор появились новые обстоятельства, доказывающие, что предоставленная защитой Насирова информация была недостоверной. Из-за этого есть причины повторно требовать взыскания залога в бюджет.

В частности, судья приняла сторону защиты из-за показаний о том, что второй украинский загранпаспорт Насирова был "аннулирован работником территориального органа Государственной миграционной службы путем пробития более двух отверстий в машиносчитывательной зоне".

Однако позже эту информацию опровергла сама Миграционная служба. В ответе ведомства в адрес НАБУ сообщается, что "паспорт гражданина Насирова Р.М. № СDххх241 как недействующий, аннулирован и возвращенный лицу не значится, а решение о его аннулировании сотрудниками не принималось".

Эту информацию подтвердили в письме Министерства иностранных дел от 9 сентября 2017 года.

По британскому паспорту Насирова, судья отказалась принимать доказательства, объясняя это тем, что ответы британской стороны полученные якобы в рамках другого уголовного производства.

В НАБУ и САП считают это решение неправомерным, поскольку уполномоченным органам Великобритании сообщили об изменении номера уголовного производства, в рамках которого делался запрос о международной правовой помощи.

В НАБУ рассказали, что детективы уже подготовили повторно ходатайство. Однако в САП считают, что пока нет оснований для подачи нового ходатайства.

"Есть решение суда, которое мы, как прокуроры, как юристы, просто не можем понять. Но есть решение суда, оно вступило в законную силу, и оно должно быть выполнено", - отметил руководитель САП Назар Холодницкий.

Он добавил, что вопрос о новом обращении может быть возможным в том случае, если будут выявлены новые обстоятельства.

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Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".