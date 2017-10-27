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Суд отменил домашний арест для фигуранта дела Розенблатта и Полякова

Пятница, 27 октября 2017, 10:05

Соломенский райсуд Киева отменил домашний арест для руководителя секретариата межфракционного депутатского объединения Верховной Рады "Депутатский контроль" Вадима Руденко, подозреваемого по делу депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Руденко.

По мнению прокурора, для главы секретариата "Депутатского контроля" можно избрать более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

Подозреваемый не возражал против изменения меры пресечения.

Суд удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения для Руденко.

До 9 декабря Руденко обязан будет носить электронный браслет слежения; прибывать по требованию следователя, прокурора и суда; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать следствию об изменении своего места проживания и работы: сдать заграничный паспорт.

Как известно, 21 июня суд отправил Руденко под домашний арест.

По версии следствия, он получил от представителя компании нерезидента "Фуджейра" (ОАЭ) 11 тыс. долларов за влияние на депутатов, а именно за внесение ими поправок к законопроектам, регулирующим рынок добычи и реализации янтаря.

Темы: Верховная РадасудвзяткаРозенблатПоляков
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