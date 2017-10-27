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В декларации саммита "Восточного партнерства" не будет упоминания о "плане Маршалла"

Пятница, 27 октября 2017, 11:19

В документах саммита "Восточного партнерства", который состоится в ноябре, нет даже беглого упоминания о так называемом "плане Маршалла", который предусматривает новую программу помощи для Украины.

Об этом говорится в статье "Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку".

"Европейская правда" ознакомилась с проектом итогового заявления саммита "Восточного партнерства", одобренным в Брюсселе, и в 30 подробно расписанных пунктах нет ни слова о существовании идеи новой программы помощи Украине.

"Следовательно, идея провести в начале следующего года конференцию доноров "плана Маршалла" для Украины, скорее всего, также потеряла смысл", - отмечается в статье.

В Брюсселе отмечают, что уже есть достаточно инструментов для помощи Украине.

"Мы взяли на себя обязательства предоставить 12,8 млрд евро на проведение реформ. Не говоря уже о финансировании, предлагаемом Украине другими донорами и международными организациями. В некотором смысле "план Маршалла" для Украины уже действует", - пояснил комиссар Йоханнес Хан, ответственный за Европейскую политику соседства.

Ранее сообщалось, что "план Маршалла" по долгосрочной поддержке Украины, официально поддержанный Европейской народной партией, будут представлен на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Подробнее об этом читайте в интервью: "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка "плана Маршалла" для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год".

Европейская правда

Темы: ЕСэкономика
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