Госдеп опубликовал санкционный список с российскими компаниями

Государственный департамент США опубликовал перечень российских компаний, на которые могут распространить санкции.

Соответствующий список опубликовали на официальном сайте американского ведомства, передает издание "Новая газета".

В него вошли 33 организации оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре "разведывательные" организации.

Среди оборонно-промышленных организаций "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", АО "Вертолеты России", "Уралвагонзавод".

США не будут замораживать активы этих компаний в США. Зато ограничения могут коснуться выдачи кредитов, операций с недвижимостью и отзыва американских виз у представителей компании, отмечает "Новая газета" со ссылкой на The New York Times.

Газета NYT писала, что ограничительные меры введут с 29 января 2018 касательно тех американцев или иностранных лиц, осуществлявших "значительные транзакции" с перечисленными компаниями за период, начиная со 2 августа 2017 года.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал данный список на рассмотрение в Конгресс.

Как известно, Государственный департамент США объяснил задержку с внедрением новых санкций против России тем, что до сих пор работает над определением списка лиц и организаций по РФ, связанных с российской обороной и разведкой, которые могут попасть под новые санкции.