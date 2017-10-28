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Мужчина в Константиновке подорвал гранату - есть раненые

Суббота, 28 октября 2017, 11:59
Мужчина в Константиновке подорвал гранату - есть раненые

В Константиновке Донецкой области на улице Белоуса в ночь на субботу мужчина взорвал гранату, от взрыва ранения получили двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Донецкой области.

"Ночью у кафе в г. Константиновка прогремел взрыв. Один из посетителей во время выяснения отношений вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. В результате взрыва ранения получили два человека. Сейчас подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что раненые - 1987 и в 1986 годов рождения. Сейчас угрозы их жизни нет.

"Во время осмотра у мужчины (подозреваемого - ред.) было изъято 2 предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления, и фрагмент запала от гранаты РГД-5", - отмечает пресс-служба.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: КонстантиновкаДонецкая областьвзрывполиция
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