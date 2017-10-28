Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики сфокусировались на донецком направлении, ранены 2 бойца

Суббота, 28 октября 2017, 18:52
АТО: Боевики сфокусировались на донецком направлении, ранены 2 бойца

В зоне проведения АТО боевики нарушили тишину 7 раз, ВСУ вели в ответ огонь на поражение, двое военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Основная активность боевиков зафиксирована на донецком направлении. Ночью обстрелы велись из противотанкового гранатомета и пулеметов по силам АТО возле н.п. Зайцево, в результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения.

Днем боевики дважды били из пехотного вооружения возле Авдеевки и применяли вооружение БМП на подступах к Пескам.

На приморском направлении оккупанты обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО возле Павлополя, на луганском направлении под огонь боевиков из вооружения БМП попали позиции сил АТО возле Трехизбенки. 

Кроме того, украинская сторона СЦКК заявила об обстреле окраин с.Водяное из минометов.

"28 октября боевики ОРДО 24 раза обстреляли позиции подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного вблизи Мариуполя из запрещенных минометов калибра 82 мм. В результате указанных обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: